Netflix busca brasileiro para trabalhar assistindo filmes e séries - Link - Estadão

por Matheus Mans

SÃO PAULO – A Netflix anunciou nesta terça, 7, que está buscando um brasileiro para trabalhar assistindo filmes e séries. O emprego – chamado de “tagger” – consiste em classificar os produtos oferecidos pelo serviço de streaming com palavras-chave, auxiliando os clientes a escolher novos produtos a serem assistidos de acordo com o gosto de cada um.

Além disso, a pessoa que conseguir tão cobiçado trabalho deverá servir de consultor cultural e classificar o grau de violência e sexo, por exemplo, existente em cada produção.

Para se candidatar, o interessado deve enviar o currículo em inglês – é necessário ser fluente no idioma – e ter vasto conhecimento em filmes e séries. O salário do “tagger” não foi divulgado e o horário é flexível, podendo ser cumprido de acordo com as necessidades do escolhido.

Em entrevista à revista Info, o vice-presidente de inovação em produtos da Netflix, Todd Yellin, disse que este “é o trabalho mais encantador que você pode ter no planeta”. Sobre a importância de um “tagger” brasileiro, Yellin explica que “as tags no Brasil são globais, mas pode haver diferenças sutis. O tagger vai justamente olhar se as palavras fazem sentido. Por exemplo, o que é ‘engraçado’ para um americano, um norueguês, um mexicano é também engraçado para um brasileiro? Queremos entender melhor as sutilezas linguísticas”.

Para se candidatar ao emprego, é só acessar o site oficial da Netflix.