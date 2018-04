Pedro Saad/Netflix A série O Mecanismo, inspirada na Lava Jato, foi citada como um dos motivos para a expansão global do Netflix

O serviço de streaming de vídeo Netflix anunciou nesta segunda-feira, 16, que chegou à marca de 118,9 milhões de assinantes no mundo todo em março de 2018 – três meses antes, tinha 110,6 milhões. Os dados fazem parte do resultado financeiro da empresa, divulgado nesta segunda, para o período entre janeiro e março deste ano.

O principal destaque foi o crescimento no número de assinantes da empresa fora dos Estados Unidos, responsável por 6 milhões de novas contas pagas. Para a Netflix, as assinaturas se devem às estreias de novas temporadas de séries internacionais como a espanhola La Casa de Papel e a brasileira O Mecanismo, inspirada na Operação Lava Jato e dirigida por José Padilha (Tropa de Elite).

Hoje, a empresa tem 63,8 milhões de usuários pagantes fora dos Estados Unidos, contra 55 milhões dentro de seu país de origem. Desde janeiro de 2016, a Netflix está disponível em quase todos os países do mundo – fica fora apenas de Cuba, China, Chechênia, Coreia do Norte e Síria.

Com o aumento do número de assinantes, a empresa apresentou receita total de US$ 3,7 bilhões no período – crescimento de 40% na comparação com o primeiro trimestre de 2017, quando faturou US$ 2,6 bilhões. Na época, a Netflix tinha 94,4 milhões de assinantes – em um ano, a empresa cresceu sua base de clientes em 25,9%. Já o lucro da empresa entre janeiro e março de 2018 foi de US$ 290 milhões – alta de 62,9% na comparação com o mesmo período de 2017.

O resultado esteve na média da expectativa dos analistas, que esperavam crescimento na receita de 40%. Além do desempenho de séries internacionais, a empresa atribuiu os bons resultados a novidades como as séries The End of the Fucking World, Jessica Jones e Grace and Frankie.

Durante o pregão desta segunda-feira, as ações da empresa foram negociadas em queda de 1,24%, encerrando o dia a US$ 307.78. Após a divulgação dos resultados, porém, os papeis do serviço de streaming se valorizaram cerca de 6%, sendo vendidos a cerca de US$ 327.

Previsão. A Netflix também fez previsões para seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2018. A meta da empresa é chegar a 125 milhões de assinantes até o final de junho; já a receita deve subir para US$ 3,9 bilhões no período.

Na carta aos assinantes, o presidente executivo da empresa, Reed Hastings, destacou ainda que a Netflix pretende gastar US$ 8 bilhões em produção de conteúdo original. "Nosso trabalho é gastar esse dinheiro sabiamente para manter o deleite de nossos clientes", disse o executivo.

Hastings destacou ainda o acordo com o criador de séries Ryan Murphy (American Crime Story, Glee, Nip/Tuck) e o primeiro Oscar vencido por um filme patrocinado pela empresa – Ícaro, que levou o troféu de Melhor Documentário na premiação deste ano.