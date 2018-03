Netflix Séries originais ajudaram empresa a ter bom resultado nos últimos meses

A Netflix está implantando recursos que proporcionam mais controle aos pais sobre acesso a conteúdo da empresa, permitindo o bloqueio de filmes individuais e produções específicas. Uma das principais novidades é a possibilidade de usar senhas numéricas de quatro algarismos para bloquear certos filmes e séries específicos – hoje, é possível apenas fazer o bloqueio por classificação etária das produções.

Os novos recursos estarão disponíveis globalmente nos próximos meses, escreveu Mike Hastings, diretor de conteúdo da Netflix. A Netflix tem hoje mais de 100 milhões de assinantes no mundo todo e gasta bilhões de dólares na criação de produções originais, como The Crown e Stranger Things.

A nudez é comum em várias dessas produções, como Sense8, Orange is the New Black e House of Cards. Esses programas, no entanto, vêm classificados como“adultos”.

A Netflix acrescentou que vai mostrar a classificação etária de filmes ou séries de forma“mais proeminente” assim que os usuários começarem a assistir aos programas.