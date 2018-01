Netflix frustra mercado com previsão baixa de novos assinantes - Link - Estadão

Reuters

O serviço de streaming de vídeo Netflix anunciou ontem que alcançou a marca de 81 milhões de assinantes, após adicionar mais de 6,74 milhões de usuários pagos entre janeiro e março. Apesar disso, o mercado reagiu mal aos resultados, pois a empresa informou que espera um crescimento menor no número de assinantes no próximo trimestre de 2016.

As informações constam no balanço financeiro da companhia, relativo ao primeiro trimestre deste ano. Tratam-se dos primeiros números sobre usuários divulgados após a empresa anunciar, em janeiro, sua expansão para 130 novos países – apenas China, Coreia do Norte, Síria e região da Crimeia (Ucrânia) não têm acesso ao serviço de streaming de vídeo.

A previsão ruim da companhia sobre o segundo trimestre fez as ações do Netflix caírem 15% após o fechamento do mercado. A expectativa dos analistas é de que o serviço, conhecido por séries originais como Orange is the New Black e House of Cards teria pelo menos 3,5 milhões de novos assinantes entre abril e junho de 2013.

Além disso, o fortalecimento de concorrentes como Amazon Prime Video e Hulu e a previsão de baixo crescimento nos Estados Unidos – mercado que responde por mais de 50% dos assinantes do Netflix – também desanimaram os investidores: a empresa adicionou apenas 500 mil novos usuários no período.

Segundo o Netflix, no mesmo período do ano passado, o serviço chegou a dois grandes mercados, Austrália e Nova Zelândia, o que influencia a comparação. A empresa também registrou lucro operacional 49% menor na comparação com o mesmo período de 2015, com US$ 49 milhões.

“Quem acreditou no crescimento internacional sem limites está pensando duas vezes e agora que o Netflix tem competição nos Estados Unidos, seu lucro doméstico pode parar de crescer”, disse Michael Pachter, analista da Wedbush Securities.

Outro fato que pode ter influenciado as estimativas ruins é a de que a empresa anunciou que vai aumentar preços das assinaturas nos EUA a partir de maio: de US$ 7,99 para US$ 9,99.

O Netflix afirma que vai continuará a investir na criação de conteúdo original para seus assinantes. Em 2016, a empresa pretende investir US$ 5 bilhões em séries e filmes próprios. /AGÊNCIAS INTERNACIONAIS