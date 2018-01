Netflix lança ferramenta para controlar consumo de dados no celular - Link - Estadão

O Netflix anunciou nesta quinta-feira, 5, o lançamento de uma ferramenta que vai ajudar seus usuários a controlar melhor o consumo de dados ao assistir vídeos na plataforma de streaming. A partir de agora, o aplicativo do Netflix no iOS e no Android vão deixar com que o usuário escolha a qualidade de transmissão de vídeos pelo serviço, podendo optar por resoluções inferiores para gastar menos com franquia de dados.

Segundo a empresa, hoje a definição padrão de transmissão de vídeo para smartphones é capaz de mostrar três horas de filmes ou séries de TV com 1 GB.

"No nosso teste, pudemos perceber que é um bom equilíbrio entre qualidade de vídeo e baixo consumo de dados", diz Eddy Wu, diretor de inovação de produto no Netflix, em texto no blog da empresa. "Nosso objetivo é dar a você mais controle e escolha, quer você tenha um plano ilimitado de dados ou um que é mais restritivo".

A nova ferramenta está disponível na última atualização para o aplicativo do Netflix no iOS e no Android. Para acessá-la, é preciso ir até o menu de configurações, procurar por "uso de dados no celular".