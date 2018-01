Netflix libera download de séries e filmes no Windows 10 - Link - Estadão

A Netflix, apesar de não diversificar suas atuações no mercado, tomou conta do segmento de streaming de vídeos, ao permitir acesso a seu catálogo por meio de aplicativos para diversas plataformas. Atualmente, a empresa está com valor de mercado em US$ 60 bilhões e se tornou referência em filmes e série originais, produzindo os sucessos de crítica e público Black Mirror, Stranger Things e The Crown.