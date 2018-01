Netflix pagará US$ 4 mil para fã de séries publicar fotos de gravações no Instagram - Link - Estadão

REUTERS

O Netflix publicou um anúncio nesta quarta-feira, 2, que está procurando um funcionário para fotografar os sets de filmagens das suas séries originais para publicar, em seguida, no Instagram. Chamado de “grammaster”, o novo funcionário deverá receber US$ 4 mil (o equivalente a cerca de R$ 16 mil).

Leia também:

Por US$ 35 mil, ‘Netflix de lançamentos’ permite ver filmes em cartaz nos cinemas

AT&T lança serviço de streaming de vídeos nos EUA

De acordo com a postagem, os “grammasters” viajarão de graça por cerca de duas semanas pela Europa e Oriente Médio, em sets de filmagens de séries como House of Cards e Orange is the New Black.

“Nós estamos procurando por fãs de TV e filmes com talento para tirar fotos”, diz a companhia no anúncio. Os interessados devem se inscrever até domingo, 6, para concorrerem ao cargo.

Para se inscrever, basta seguir a conta do Netflix no Instagram e publicar três fotos com a hashtag #Grammaster3.