Netflix O co-fundador e presidente executivo do Netflix, Reed Hastings

O serviço de streaming Netflix disse na segunda-feira, 23, que planeja levantar US$ 1,5 bilhão em dívida, na segunda vez que a empresa recorre ao mercado de dívida em menos de um ano para financiar a forte expansão de conteúdo original.

Em outubro do ano passado, a empresa captou US$ 1,6 bilhão em dívidas e vem gastando agressivamente em conteúdo original para impulsionar o crescimento de assinantes em todo o mundo. Segundo a própria Netflix, a expectativa de gastos com conteúdo original em 2018 deve chegar a US$ 8 bilhões.

É uma das principais maneiras que a empresa acredita que pode conquistar assinantes. Na semana passada, a Netflix superou as estimativas de Wall Street para adições de assinantes, impulsionado pelos hits originais “Altered Carbon” e “Jessica Jones”.

A companhia também divulgou dívida de longo prazo de US$ 6,5 bilhões no fim do primeiro trimestre e disse que espera que o fluxo de caixa livre seja negativo no segundo semestre de 2018.

A Netflix tinha cerca de US$ 2,6 bilhões em caixa, de acordo com o último relatório trimestral da empresa. A companhia disse na segunda-feira, 23, que pretende usar os recursos líquidos da oferta para propósitos corporativos gerais, que podem incluir aquisições de conteúdo, produção.