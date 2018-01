Netflix supera a marca de 100 milhões de assinantes no mundo - Link - Estadão

Reuters/Mike Blake Empresa anunciou que vai investir US$ 8 bilhões em conteúdo em 2018

O serviço de streaming de vídeo Netflix anunciou nesta segunda-feira, 16, que superou pela primeira vez a marca de 100 milhões de assinantes. Ao divulgar seus resultados financeiros para o período entre julho e setembro de 2017, a empresa disse que conquistou 5,3 milhões de novas contas pagas no período, chegando a 104 milhões de usuários pagantes.

Com a notícia, as ações da empresa subiram 2,3% na bolsa de valores Nasdaq após o fim do pregão da segunda-feira, chegando a serem negociadas a US$ 207. A maior parte do crescimento veio de fora dos Estados Unidos, onde a empresa conquistou 4,45 milhões de novos assinantes. Agora, a empresa tem 52,7 milhões de assinantes "internacionais", contra 51,4 milhões nos EUA – é a primeira vez que o resto do mundo ultrapassa o país-sede do serviço de streaming.

Ganhar assinantes globais é bom para a empresa porque reduz sua dependência do mercado norte-americano, e mostra que a companhia agiu corretamente ao investir em sua expansão internacional. Desde janeiro de 2016, a Netflix está disponível em quase todos os países do mundo – fica fora apenas de Cuba, China, Chechênia, Coreia do Norte e Síria. Para o próximo trimestre, a empresa prevê que terá 6,3 milhões de novas assinaturas, impulsionada por atrações como a segunda temporada da série Stranger Things.

9 dicas para usar melhor a Netflix











Foto: AP Photo/Elise Amendola A Netflix é um dos serviços de streaming mais populares do mundo e hoje tem mais de 99 milhões de assinantes. Atualmente, há uma série de aplicativos externos que se propõem a melhorar a experiência do usuário, seja permitindo ver um filme com amigos à distância ou ajudando a resolver a indecisão de escolher um título. O que muitos usuários não sabem, no entanto, é que existem várias ferramentas da própria plataforma para melhorar a forma de assistir filmes e séries. Veja as dicas na galeria! Foto: Carolina Ingizza/Estadão Você pode não saber, mas a Netflix deixa os usuários escolherem qual fonte, cor e tipo de sombra eles preferem nas legendas. Para fazer as alterações, é só clicar no seu nome no canto direito da tela e depois em “conta”. Na página aberta, procure pela categoria “meu perfil” e selecione “exibição das legendas”. Pronto, agora é só selecionar o texto da maneira que preferir! Foto: Carolina Ingizza/Estadão Se você costuma assistir Netflix do seu celular ou tablet, saiba que é possível regular o consumo de dados, assim você não acaba com o seu pacote de internet móvel! Para fazer os ajustes, clique no seu nome no canto direito da tela, depois vá até conta. No menu, procure pela categoria “meu perfil” e depois clique em “configurações de reprodução”. Na página, escolha entre a qualidade baixa (que consome até 0,3 GB por hora), média (até 0,7 GB por hora) e alta (até 3 GB por hora para HD e 7 GB por hora para Ultra HD). Lá também é possível decidir se o próximo episódio de uma série deve começar automaticamente ou não. Foto: Carolina Ingizza/Estadão Caso você esteja preocupado que um filme “ruim” ou “vergonhoso” visto interfira no algoritmo da Netflix ou seja descoberto por alguém que compartilha a conta, fique tranquilo. É possível acessar o histórico de programas assistidos e apagar os indesejados. É só clicar no seu nome no canto direito da tela, selecionar conta e depois procurar a categoria “meu perfil”. Em seguida, selecione aba “o que foi assistido”. Só tome cuidado porque a exclusão pode demorar até 24h para ser concluída. Foto: Carolina Ingizza/Estadão Se você costuma se esquecer dos filmes que pretendia ver na plataforma, comece uma lista lá mesmo! Ao passar o mouse em cima da miniatura de um programa, aparece um símbolo de adição no canto inferior direito. Quando pressionado, ele adiciona o título para uma seção chamada de “Minha Lista”, que reúne os filmes e séries por ver. Em geral, a Netflix mostra a sua lista pessoal na página inicial, mas você também pode acessar através do menu. Foto: Carolina Ingizza/Estadão Se você está preocupado com que os pequenos estão assistindo na Netflix, saiba que é possível criar um perfil infantil, que limita os filmes por faixa etária. Basta selecionar o seu nome no canto direito, clicar em “gerenciar perfis”, selecionar o perfil do seu filho e depois marcar a caixa “criança”. Depois, é só escolher qual categoria de filme poderá ser exibida para aquele perfil. Foto: Carolina Ingizza/Estadão No entanto, se limitar o conteúdo só para um perfil não for suficiente para sua família, você pode colocar um PIN de quatro dígitos para conteúdos não adequados para certas idades. Para adicionar a função, clique no seu nome no canto direito da tela e depois em “conta”. Lá, procure pela categoria “controle dos pais”. Só lembre-se que a senha funcionará no perfil de todos os usuários daquela conta. Foto: Carolina Ingizza/Estadão Para facilitar a vida de quem assiste os programas pelo computador, a Netflix conta com uma série de atalhos de teclado que controlam a reprodução dos vídeos. Por exemplo, a barra de espaços e o enter pausam e dão play no vídeo. A tecla shift com a seta para a esquerda volta o vídeo alguns segundos, já shift com a seta para a direita avança o programa. A seta para baixo diminui o volume, enquanto a para cima aumenta. A tecla “m” muta o aúdio e a “f” deixa o vídeo em tela cheia (para voltar ao normal, basta pressionar “esc”). Foto: Carolina Ingizza/Estadão A Netflix às vezes libera novos recursos em versão teste. Se você quiser experimentá-los antes de todos, basta se inscrever na participação de testes. Para isso, é só ir até seu nome no canto direito da tela, clicar em “conta” e depois procurar o menu de “configurações”. Lá, selecione “participação em testes” e ative a função. Foto: Carolina Ingizza/Estadão Se você estiver desconfiado de que alguém está usando a sua conta ou tiver esquecido seu login aberto em um lugar público, desconecte todos os dispositivos logados. Clique no seu nome no canto direito da tela e depois em conta. No menu, procure pela categoria “configurações” e depois clique em “encerrar a sessão em todos os aparelhos”.

Investimento. A Netflix, sediada na Califórnia, pretende continuar investindo pesado na produção de conteúdo original para se diferenciar de rivais no mercado como Amazon Prime Video e Hulu.

No balanço divulgado nesta segunda-feira, a empresa disse que pretende investir US$ 8 bilhões em conteúdo em 2018 – aumentando em US$ 1 bilhão uma estimativa divulgada anteriormente. "Nosso futuro depende de conteúdo original exclusivo, que dê satisfação aos assinantes da Netflix em uma grande variedade de gostos", disse Reed Hastings, presidente executivo da plataforma, em carta divulgada aos acionistas junto com os resultados financeiros.

Em 2017, a Netflix vai gastar US$ 6 bilhões em conteúdo, incluindo acordos com atores como Adam Sandler e roteiristas como Shonda Rhimes (da série de TV Grey's Anatomy).

Entre julho e setembro de 2017, a Netflix faturou US$ 2,99 bilhões, em alta de 30,3% na comparação com as receitas do mesmo período do ano passado. Já o lucro ficou na casa de US$ 130 milhões, distribuindo US$ 0,29 por ação.