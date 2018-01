Netflix vai aumentar preços no Brasil em julho - Link - Estadão

David Giesbrecht/ Netflix Cena da série 'House of Cards', na Netflix, com Robin Wright e Kevin Spacey

O serviço de streaming de filmes Netflix vai aumentar o preço da mensalidade de alguns de seus planos no Brasil em julho. A informação foi comunicada nesta quinta-feira, 15, por meio de e-mail enviado aos assinantes do serviço. O preço valerá para usuários antigos e também para novos assinantes do serviço.

A partir do próximo mês, o preço do plano Padrão, que permite assistir filmes em resolução HD em até dois dispositivos ao mesmo tempo, vai passar de R$ 22,90 para R$ 27,90. O plano Premium, o mais caro, terá o preço reajustado de R$ 29,90 para R$ 37,90.

O único pacote que não sofrerá reajuste é o Básico, que continuará custando R$ 19,90. Ele permite assistir filmes em apenas um dispositivo por vez e com qualidade abaixo de HD. Os preços exibidos no site do serviço estão inalterados, apesar da comunicação para os usuários por e-mail.

A última vez que o Netflix reajustou preços no Brasil foi em junho de 2015. Na ocasião, o preço novo valia apenas para novos usuários, pois a empresa "congelou" os preços para os usuários antigos do serviço. O valor só passou a valer para todos em maio do ano passado.

Atualmente, o serviço de streaming tem mais de 98 milhões de usuários em todo o mundo. A empresa não revela o número de usuários no Brasil.

Procurado pelo Estado, o Netfix afirmou, por meio de nota, que "para continuar oferecendo um serviço cada vez melhor, desenvolvendo novas funcionalidades como downloads, o preço da assinatura Netflix será reajustado".