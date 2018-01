Nextel vai encerrar serviço de rádio em março, após 20 anos - Link - Estadão

Paulo Pinto/AE Nextel está no Brasil desde 1997 com seu serviço de rádio

A operadora Nextel anunciou nesta semana que vai encerrar seu serviço de comunicação por rádio em março de 2018. Antigo principal produto da empresa, o serviço – que usava a tecnologia iDEN (Integrated Dispatch Enhanced Network) perdeu espaço no mercado com a popularização da banda larga móvel.

"O surgimento de novas tecnologias fez com que o serviço perdesse a atratividade perante os usuários e os provedores de insumos", afirmou a empresa em seu site. "Os aparelhos, por exemplo, não são mais fabricados no Brasil e, devido ao baixo estoque de novos equipamentos disponíveis no mercado, a única forma de continuarmos a oferecê-los aos nossos clientes é por meio de recondicionamento."

Segundo a Nextel, os usuários de radiocomunicação serão migrados para o serviço de telefonia celular (Serviço Móvel Pessoal, segundo as regras da Anatel). A empresa declarou ainda que pretende oferecer promoções e planos de 3G/4G para ajudar na migração dos usuários para o serviço de celular.

Para quem sentir falta do sistema de rádio da empresa, a companhia tem o Prip, aplicativo que, segundo a empresa, "transforma o smartphone em um Rádio Nextel". O aplicativo, porém, utiliza a internet para se comunicar com outros usuários.