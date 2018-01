Nintendo espera vender 14 milhões de unidades do Switch em um ano - Link - Estadão

Timothy Clary/AFP O Nintendo Switch, em exposição em Nova York: tela pode ser separada dos controles e servir como TV para festas ao ar livre, por exemplo

A fabricante japonesa Nintendo quase dobrou sua previsão de crescimento do lucro para o ano-fiscal de 2018, que se encerrará em março do ano que vem, durante a divulgação dos resultados do último trimestre, nesta segunda-feira, 30. A Nintendo esperar uma receita de US$ 1,06 bilhão para o ano-fiscal de 2018 e, o motivo por trás dos bons resultados é o Switch, console de videogame lançado pela empresa em março.

A empresa afirma ter vendido 2,9 milhões de unidades do Switch nos primeiros três meses do ano fiscal até setembro, gerando um total acumulado de 7,63 milhões de unidades. A previsão da companhia é de que serão vendidas 14 milhões de unidades do console durante esse ano-fiscal

Isso vai permitir que a Nintendo supere o número de unidades do Wii U, console anterior da empresa, em apenas um ano. No total, a Nintendo vendeu 13,56 milhões de consoles Wii U nos cinco anos que o produto ficou no mercado. O Wii, grande sucesso que antecedeu o Wii U, chegou a vender 20 milhões de unidades no primeiro ano após o lançamento.

"Nós aumentamos a produção do Switch para atender a forte demanda conforme os consumidores passaram a ter dificuldades para encontrar o produto nas lojas", afirmou o presidente da Nintendo, Tatsumi Kimishima, que diz que a companhia subestimou a demanda. "O verdadeiro poder do Switch será mostrado na próxima temporada de compras de Natal."