Nintendo mira expansão para mercado cinematográfico - Link - Estadão

Filmes como "Mario Kart" e "The Legend of Zelda" podem em breve aparecer em um cinema perto de você. A Nintendo está negociando com várias companhias ao redor do mundo sobre a expansão de seu conteúdo, algo que inclui filmes, afirmou o presidente da companhia de videogames, Tatsumi Kimishima.

A estratégia está direcionada a reforçar os negócios de marca da Nintendo e expandir a população que joga videogames, afirmou o executivo ao jornal Asahi, em entrevista publicada nesta segunda-feira, 16.

"Estamos conversando com vários parceiros. Eu creio que poderemos decidir algo em um futuro não muito distante", disse o executivo ao diário japonês.

Kimishima não informou quando qualquer projeto poderia ser anunciado, mas disse que não será algo tão longe quanto cinco anos. Ele não afirmou qual personagem popular da Nintendo está sendo considerado para uso nas telas de cinema.

Um porta-voz da Nintendo afirmou que os comentários de Kimishima referiram-se a "conteúdo de vídeo", mas não negou a possibilidade de produção de filmes.

A Nintendo está diversificando operações para lidar com a queda no mercado de jogos para consoles de videogames. A empresa entrou no segmento de jogos para dispositivos móveis e fez acordo com a NBCUniversal para desenvolver atrações para parques de diversões.

A Nintendo já autoriza companhias de cinema usarem seus personagens por meio de acordos de licenciamento, como a franquia "Pokemon".

Mas Kimishima afirmou ao jornal que desta vez a empresa quer fazer as coisas ela mesma o máximo possível, em vez de apenas licenciar seu conteúdo.

Em 2014, o criador de "Super Mario", Shigeru Miyamoto, exibiu um curta de animação em 3D baseado nos personagens Pikmin durante do Festival Internacional de Cinema de Tóquio e durante entrevista à Reuters na ocasião deixou a porta aberta para projetos futuros envolvendo filmes.