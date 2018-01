Nintendo tem queda de 18% nas receitas com baixas vendas do Wii U - Link - Estadão

Reuters

A japonesa Nintendo divulgou nesta terça-feira, 2, os números de seus resultados financeiros referentes ao quatro trimestre de 2015 – que costuma ter fortes vendas para a empresa de videogames devido a oportunidades como Black Friday e Natal. No entanto, as receitas da criadora de jogos como Mario e Zelda caíram 18% no período, na comparação com o quatro trimestre de 2014, em um total de 224,5 bilhões de ienes (US$ 1,86 bilhões).

Dois fatores em especial explicam o desempenho fraco da empresa: a continuidade das baixas vendas do Wii U, que vendeu 1,87 milhões de consoles entre outubro e dezembro de 2015, e a ausência de jogos que alavancassem as vendas de software da empresa.

Os principais lançamentos da empresa em 2015, Splatoon e Super Mario Maker, aconteceram em junho e setembro – até o momento, os jogos têm 4,06 milhões e 3,3 milhões de unidades vendidas, respectivamente. Lançado em 2012, o Wii U continua a ser o lanterninha do mercado da oitava geração de consoles, com 12 milhões de unidades vendidas – PlayStation 4 e Xbox One, que chegaram ao mercado um ano depois, têm 36 milhões e aproximadamente 19 milhões de unidades vendidas.

Lançados pela empresa em 2014, os bonecos amiibo tiveram boas vendas em 2015: nos nove meses registrados pela Nintendo em seu último balanço, a linha de produtos teve mais de 20 milhões de unidades vendidas – nos EUA, cada boneco custa em torno de US$ 15.

No azul. Apesar das baixas vendas e da queda nas receitas, a Nintendo registrou lucro operacional de 33,5 bilhões de ienes (US$ 278 milhões) – um crescimento de 5,3% em comparação com o quarto trimestre de 2014.

A principal explicação para isso foi um corte acentuado na despesas da empresa, que caíram 27% no período, na comparação ano a ano. A companhia também reiterou a previsão para o fechado do ano de lucro operacional de 50 bilhões de ienes (cerca de US$ 414,6 milhões) até março.

Caso a previsão seja confirmada, será o segundo ano consecutivo que a Nintendo fecha suas contas no azul –entre os anos fiscais de 2011 e 2013, a empresa operou com prejuízo operacional.

Horizonte. Enquanto as rivais Sony e Microsoft ainda começam a amadurecer seus consoles PlayStation 4 e Xbox One, a Nintendo já se prepara para lançar uma nova plataforma de jogos. Atualmente, o console tem o nome de projeto de Nintendo NX, e, segundo rumores, poderá ser lançado até o final deste ano. Segundo rumores, o console deverá ter uma versão de mesa e uma versão portátil, e possivelmente o jogo de luta Super Smash Bros. será um dos títulos de estreia.

Além disso, outro lançamento deve mexer com a Nintendo em 2016: seus primeiros jogos para smartphones – desenvolvidos em parceria com a japonesa DeNA para Android e iPhone – devem chegar ao mercado em breve. O primeiro deles, Miitomo, tem data de lançamento prevista para março.

Enquanto isso, a empresa continua a trabalhar em lançamentos para o Wii U: para os próximos meses, devem chegar ao console novas versões de jogos como Star Fox (Star Fox Zero, previsto para abril) e The Legend of Zelda (até o fim do ano).