No Brasil, Waze lança lembrete de faróis baixos para a estrada - Link - Estadão

Waze Waze avisa os motoristas sobre quando é necessário acender os faróis

O Waze lançou nesta semana um novo recurso que promete ajudar os motoristas que usam o aplicativo a não se esquecerem de ligar os faróis na estrada. A nova função, na verdade, é um lembrete que aparece na tela do telefone quando o motorista entra em uma rodovia que exija que os faróis estejam acesos. Por enquanto, a novidade só está ativa para os usuários de smartphones Android – ainda não há previsão para de lançamento para iOS.

Como muitos motoristas brasileiros ainda estão se adaptando à nova legislação federal, o recurso pode ser útil. A lei, que entrou em vigor em julho de 2016, determina que o farol esteja ligado em todas as rodovias do país, inclusive durante o dia. O objetivo dela é reduzir acidentes e melhorar a visibilidade nas estradas, e o seu descumprimento pode resultar em quatro pontos na carteira e multa.

Por padrão, a nova configuração está ativa para todos os usuários do Waze, mas pode ser desativada através da aba de configurações do aplicativo.

Lançamentos. No dia 22 de março, o Waze anunciou que irá lançar seu serviço de caronas no Brasil até o final de 2017. O serviço vai conectar motoristas que estão dirigindo pela cidade com possíveis passageiros que estiverem nas proximidades. Ao contrário de serviços como Uber e Cabify, em que o motorista cobra pela viagem de forma similar ao táxi, no Waze Carpool, ele poderá dividir com o passageiro somente o custo da viagem, que será calculado pelo próprio sistema do aplicativo.

Também em março, o Waze divulgou uma parceria com o Spotify para integrar os serviços de ambos. Com isso, o usuário poderá usar o aplicativo de música para iniciar as rotas do Waze ou poderá controlar a reprodução das músicas de seu celular através do aplicativo de navegação.

Empresa. Atualmente, o Waze possui 65 milhões de usuários no mundo. A startup, que foi comprada pelo Google em 2013 por US$ 1,15 bilhão, inovou ao criar um serviço de navegação de mapas com informações em tempo real sobre o trânsito, usando dados fornecidos pelos próprios motoristas que utilizam o serviço.