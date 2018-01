Apple libera atualização que protege contra falhas em chips da Intel - Link - Estadão

Yuya Shino/File Photo/Reuters Empresa informou que a maioria dos seus dispositivos pode sofrer com as falhas de segurança; Apple Watch está fora da lista

A Apple liberou a atualização 11.2.2 para todos os iPhones e iPads que estejam usando versões do iOS 11. Na descrição, a companhia informa que a atualização corrige problemas de segurança. Apesar disso, foi confirmado que a atualização 11.2.2 protege os dispositivos contra as falhas de segurança em chips da Intel recém divulgadas.

A atualização já foi liberada pela companhia, então qualquer usuário que esteja com a versão 11.2.1 do iOS já deve conseguir baixar e instalar a correção. Basta ir até Configurações, Geral e clicar em “Atualizações de software”. Como o pacote todo tem 81 MB, é importante garantir que o smartphone esteja conectado a uma conexão Wi-Fi e ao cabo de energia antes de fazer o download.

Segurança. Na semana passada, a Apple confirmou que chips lançados na última década foram afetados pelas falhas de segurança Spectre e Meltdown. “Todos os sistemas Mac e iOS foram afetados, mas nenhum consumidor foi prejudicado até agora”, disse a empresa, por meio de nota.

A empresa também disse que iria lançar uma versão nova do Safari, macOS e iOS para impedir que as falhas dos processadores fossem usadas para ataques de hackers. Portanto, essa atualização do iOS é a primeira das três esperadas.

Os dispositivos compatíveis com a atualização que protege os aparelhos da falha de segurança são iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 6s e 6s Plus, iPhone 6 e 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, 2ª geração do iPad Pro, 1ª geração do iPad Pro, iPad Pro de 10,5 polegadas, iPad Pro de 9,7 polegadas, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, 5ª geração do iPad e 6ª geração do iPod Touch.