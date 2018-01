Nova edição do Galaxy Note 7 só tem uma bateria menor, diz site - Link - Estadão

Reuters Após unidades do novo Galaxy Note 7 superaquecerem e até mesmo explodirem, a Samsung fez um recall e, depois, optou por descontinuar o produto no mês de outubro.

No ano passado, a Samsung viveu um dos maiores fracassos da história dos smartphones ao ter de retirar do mercado o Galaxy Note 7, aparelho premium que teve dois recalls por conta de problemas com a sua bateria, que explodia e chegou a causar incêndios.

Era um bom aparelho, porém, e a Samsung decidiu fazê-lo retornar ao mercado coreano no começo deste mês com a edição especial Galaxy Note 7 Fan Edition, que, conteria, segundo a empresa, "peças originais do Galaxy Note 7, combinadas a outras, novas". Agora, graças ao site norte-americano iFixit, especializado em "desmontar" smartphones, é possível saber quanto da Fan Edition é novo. E a resposta oficial é: muito pouco.

Segundo o iFixit, a principal diferença entre o modelo lançado em 2016 e a Fan Edition é a bateria, que é 9% menor em termos de espaço ocupado, além de ser 2,3 gramas mais leve que a original. Com isso, o poder da bateria também foi reduzido: a nova oferece 12,32 Wh (Watts-hora) ao aparelho, contra 13,48 Wh do Galaxy Note 7 original.

Relembre o que levou o Galaxy Note 7 a ser descontinuado











Foto: Reuters A Samsung anunciou o lançamento do Galaxy Note 7 no início de agosto. O aparelho chamou a atenção pela tela curva de 5,7 polegadas e o leitor de íris. Em comparativos iniciais, ficava à frente até mesmo do iPhone. Foto: Reuters No começo de setembro, apenas alguns dias depois do lançamento do aparelho em 10 países, começaram a circular notícias de explosões do aparelho. A Samsung, então, anunciou recall de 2,5 milhões de smartphones. Foto: AP Um norte-americano processou a Samsung após sofrer queimaduras de 2º grau no rosto e em parte da perna por conta de uma explosão do Galaxy Note 7. Foto: Reuters Empresas aéreas dos Estados Unidos e da Austrália começam a proibir o uso do Galaxy Note 7 em seus aviões. Foto: Retuters Na China, a Samsung disse que a causa das explosões não era a bateria, como informado anteriormente. Declaração gera dúvidas sobre segurança do aparelho após recall. Foto: Reuters Em 21 de setembro, o aparelho da companhia sul-coreana voltou a ser comercializado nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, agências reguladoras da Coreia do Sul pediram garantias de que o aparelho era seguro. Foto: AFP Relatos de aparelhos soltando fumaça e que eram considerados seguros começam a aparecer. Na Índia e nos Estados Unidos, voos foram evacuados após o aparelho soltar forte fumaça. Foto: AFP Operadoras dos EUA anunciam que irão trocar os aparelhos da Samsung de clientes insatisfeitos ou com receio de usar o celular. Foto: AFP A Samsung, após o fracasso no recall, decide interromper a produção e vendas do Note 7. Analistas estimam que as perdas da sul-coreana ultrapassam US$ 17 bilhões.

A outra grande mudança aconteceu nas antenas do aparelho, que agora são só compatíveis com as redes coreanas – uma mudança mais que plausível, uma vez que o aparelho está à venda apenas na Coreia do Sul.

Ao todo, 400 mil unidades do Galaxy Note 7 Fan Edition estão sendo vendidas no país asiático – se a ação for um sucesso, a empresa pode decidir expandi-la para outros mercados. Na Coreia, o aparelho está à venda por cerca de US$ 600. No Brasil, a versão original do Galaxy Note 7 custaria R$ 4,3 mil, mas por conta dos problemas com as baterias, o smartphone nunca chegou às lojas do País.