Nova função do WhatsApp vai facilitar a vida de quem manda muito áudio - Link - Estadão

O WhatsApp é hoje um dos aplicativos mais populares do mundo – tem 1,3 bilhão de usuários mensalmente ativos, segundo dados divulgados pelo Facebook em julho. Mas a força do aplicativo de mensagens vai muito além desse dado.

Quase 10% dos usuários mensais do WhatsApp estão no Brasil: hoje, o País tem 120 milhões de usuários no aplicativo.

Agora que você descobriu a força do WhatsApp no mundo, que tal relembrar a história do aplicativo? E os bloqueios que ele sofreu no Brasil? E truques para aproveitar ele melhor?