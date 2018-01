Nova máquina da Nespresso deixa usuário 'pedir café' pelo celular - Link - Estadão

Nespresso Expert chega ao mercado brasileiro por R$ 1 mil

Já pensou em poder fazer seu café sem nem sair da cama – ou ver ele sendo feito enquanto você ainda se troca para mais um dia, tudo com ajuda do celular? A partir do dia 4 de setembro, quem desembolsar R$ 1 mil pela nova máquina de café da Nespresso poderá contar com esse tipo de "conforto" em casa.

Chamada de Nespresso Expert, a máquina chega ao País no mês que vem e tem conexão direta com smartphones Android e iOS.

Com apoio de Bluetooth, a cafeteira tem ainda um aplicativo companheiro, pelo qual o usuário pode preparar cafés à distância, gerenciar o estoque de cápsulas e até mesmo agendar um cafezinho para todos os dias de manhã.

Segundo a Nespresso, a máquina estará disponível nas lojas oficiais da marca no País, bem como em seu site e no aplicativo da empresa para iOS e Android. Além da comodidade tecnológica, a Nespresso Expert permite o ajuste de temperatura da bebida (morna, quente ou extra quente) e tem uma quarta forma de preparo de café, no estilo americano, mais suave.