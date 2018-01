Nova sede do Uber é uma das maiores entre startups do Vale do Silício - Link - Estadão

REUTERS

O Uber não está querendo apenas crescer em número de carros e usuários. A empresa está reformando um edifício em Oakland, na Califórnia, que deverá abrigar os funcionários da empresa. De acordo com informações da Reuters, o novo prédio deverá ser quatro vezes maior que o prédio da Pandora — serviço de rádio digital que comprou o Rdio em 2016 — e irá abrigar cerca de cinco vezes o número de funcionários do Lyft, o maior concorrente do Uber em território norte-americano.

Segundo informações divulgadas pela startup BuildZoom, que compila dados de construção e remodelação de edifícios, a empresa do app de transportes já investiu cerca de US$ 123 milhões para a compra do histórico edifício Sears, no final do ano passado. Até agora, o Uber apresentou licenças de construção alegando que usará cerca de US$ 2 milhões em obras de renovação e revitalização do prédio.

Com este novo edifício, o Uber ofusca a maior parte das outras startups que possuem sede em São Francisco e Oakland. De acordo com informações da Reuters, o edifício possui cerca de 35 mil m². Para efeito de comparação, a Sungevity, uma empresa de design solar que levantou cerca de US$ 900 milhões com investidores, ocupa cerca de 6 mil m². A Lyft, concorrente do Uber, está em um prédio de 6 mil m² e o Airbnb — famosa empresa de hospedagem — em um prédio de 15 mil m².

