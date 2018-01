Novo app do Google permite compartilhar conteúdos em pequenos grupos - Link - Estadão

Divulgação Ferramenta organiza os conteúdos compartilhados por temas

O Google anunciou nesta segunda-feira, 16, um novo aplicativo voltado para você trocar links, fotos e conteúdos em geral com seus amigos e colegas de trabalho em pequenos grupos. De acordo com a empresa, o objetivo do app, chamado de Spaces, é "criar uma melhor experiência de compartilhamento em grupo".

Para isso, ele integra serviços como YouTube, Google Fotos, busca do Google e o navagador Chrome. Esta integração permite que os usuários compartilhem informações com mais agilidade, uma vez que não é necessário sair do aplicativo para copiar e colar um link, por exemplo.

A estrutura do Spaces lembra as comunidades da rede social Google+, que não conseguiu decolar desde seu lançamento em julho de 2011. O usuário cria um grupo e convida outras pessoas - via e-mail ou mensagem por qualquer rede social - para fazer parte dele. Nos grupos, é possível compartilhar páginas na internet, vídeos, imagens e mesmo localizações em mapas.

Os conteúdos compartilhados são organizados por temas. Para cada um deles, o aplicativo oferece um chat único, parecido com uma seção de comentários, o que permite que as conversas sejam mais organizadas e focadas no assunto que deu origem ao grupo. Também é possível localizar e se juntar a grupos específicos por meio da ferramenta de buscas.

O Google Spaces estará disponível ainda nesta segunda-feira, 16, para dispositivos Android, iOS e em versão para computadores.