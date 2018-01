Novo presidente do Conselho diz que é 'intimidante' postar no Twitter - Link - Estadão

Reuters

O novo presidente do conselho de administração do Twitter, Omid Kordestani, afirmou na quinta-feira, 22, que é “intimidante” enviar mensagens na rede social e que parte de sua missão será tornar a ferramenta mais fácil de usar.

“Sim, me pareceu que às vezes é intimidante e difícil de usar (o Twitter)”, afirmou Kordestani em entrevista publicada hoje pelo The Wall Street Journal, a primeira concedida desde que ele foi nomeado para o cargo na última semana.

“Esse é exatamente o problema que a companhia, Jack (Dorsey, CEO do Twitter) e eu estamos tentando resolver. Há muitos usuários que entram em contato com o serviço, mas talvez eles não achem que seja tão simples como deveria e não entendem como podem se expressar. Isso é uma grande oportunidade”, afirmou.

Leia também:

Twitter busca novos caminhos para crescer

Concorrência com novas redes atrapalha Twitter

Ex-chefe de negócios do Google, Kordestani disse que tinha usado o Twitter, sobretudo, para buscar informações sobre partidas esportivas, alertas sobre terremotos e notícias, como por exemplo, sobre as negociações nucleares com o Irã.

Seu tweet sobre a nomeação para o conselho de administração da companhia foi apenas o nono publicado por ele desde que abriu sua conta na rede social em 2010.

Além disso, Kordestani disse não estar preocupado com o fato de Dorsey também ocupar o cargo de executivo-chefe da empresa de pagamentos eletrônicos Square. Kordestani participou na manhã da última segunda-feira da reunião semanal entre Dorsey e sua equipe, algo que, afirmou, pretende fazer o máximo de vezes possível.

“Em razão do que vi nesta manhã, não tenho preocupações. Dorsey estava muito concentrado, muito organizado”, afirmou o presidente-executivo do Twitter. A agenda do encontro estava cheia de detalhes concretos e praticamente não foram feitas pausas durante a reunião, que se prolongou por várias horas.

A nomeação de Kordestani foi divulgada um dia depois de o Twitter anunciar um corte de 8% de seus funcionários em nível mundial, como parte de um plano de reestruturação. O Twitter, que nasceu há nove anos, conta atualmente com 4.100 empregados em todo mundo. Os cortes afetam 336 trabalhadores.

Com cerca de 300 milhões de usuários mensalmente ativos, o Twitter teve prejuízo US$ 299 milhões nos primeiros seis meses do ano.

/EFE