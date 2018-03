Dado Ruvic/Reuters Novo sistema operacional do Google, o Android P foi apresentado para os desenvolvedores

O Google lançou na última quarta-feira, 7, uma prévia do que será o seu novo sistema operacional até o momento chamado de “Android P”. Como é o de costume, a primeira visualização de algumas funções do novo sistema foi liberada apenas para desenvolvedores. Ainda não há data de quando será lançado para usuários.

Entre as novidades técnicas que o novo sistema operacional traz está a possibilidade de desenvolvedores criarem aplicações usando totalmente a tela. O uso total da tela infinita ainda não é feita em smartphones, pois o espaço destinado à câmera e ao desbloqueio do celular ainda não são clicláveis como o conceito prevê.

A nova versão do Android também terá menos notificações. Isso porque o Google tirou algumas mensagens técnicas e criou um ajudante de bloqueio para que usuários filtrem as notificações indesejadas de maneira mais rápida e prática.

Sistemas. Recentemente o Google anunciou uma versão mais leve criada para smartphones de países emergentes. O primeiros aparelhos com Android Go foram lançados no mês passado e devem chegar ao Brasil até o fim do ano.