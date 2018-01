Nubank abre seu primeiro escritório internacional em Berlim - Link - Estadão

Cada R$ 1 gasto no cartão de crédito vai virar um ponto acumulado. Ao contrário de outros programas, o sistema do Nubank vai permitir que os clientes "apaguem" despesas feitas com o próprio cartão em uma rede de parceiros, como passagens aéreas, diárias de hoteis, corridas de Uber e mensalidades de serviço de streaming

Na troca por dinheiro, um ponto vale menos que R$ 1 – segundo o Nubank, cada 10 mil pontos valem R$ 100 na hora de "apagar" as despesas. Na foto, David Velez, cofundador do Nubank.

Há ainda a opção de cancelar diárias de hotéis com o cartão – uma diária de R$ 200,00 vai consumir 20 mil pontos. Algumas despesas, porém, podem ter problemas para serem "canceladas": no setor de hotelaria, alguns hostels podem nao ser categorizados assim pelo cartão, o que pode impedir que a compra seja paga com pontos. Se isso acontecer, o usuário deverá entrar em contato com o Nubank.