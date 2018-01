Nuvem ajuda Microsoft a lucrar 3,6% mais no 4º tri de 2016 - Link - Estadão

Reuters A gigante da tecnologia viu seus resultados saltarem após aumento na demanda pela plataforma de nuvem Azure

A Microsoft registrou um aumento de 3,6% em seu lucro no quarto trimestre de 2016. De acordo com o resultado financeiro divulgado pela empresa nesta quinta-feira, 26, o crescimento foi alavancado, principalmente, pelo forte aumento na demanda pela plataforma de armazenamento em nuvem da empresa, a Azure.

A divisão de computação em nuvem, cuja principal fonte de renda vem da Azure, teve crescimento de 8% em seu lucro, chegando a US$ 6,9 bilhões em receitas no período. A receita obtida com Azure, plataforma que pode ser usada para hospedar, sites, dados e aplicações, subiu 93% no período analisado.

Segundo o relatório, o lucro líquido da empresa saltou para US$ 5,20 bilhões no trimestre encerrado em dezembro de 2016. No mesmo período de 2015, a empresa tinha um lucro líquido de US$ 5,02 bilhões.

Desde que assumiu o cargo em 2014, o presidente executivo da Microsoft, Satya Nadella, orientou a empresa a focar em serviços de nuvem e aplicativos para dispositivos móveis. Além disso, ele também liderou a compra da rede social para negócios LinkedIn.

Produtos. Além do Azure, outros produtos e serviços da Microsoft se destacaram no último trimestre. A rede social para negócios LinkedIn contribuiu com US$ 228 milhões na receita trimestral da gigante da tecnologia. Apesar disso, a rede social registrou uma perda de US$ 100 milhões em seu lucro líquido desde a compra pela Microsoft.

Apesar disso, a receita dos negócios de computação pessoal da Microsoft, que inclui o software Windows, caíram 5%, chegando a US$ 11,8 bilhões. O número é resultado da queda de relevância do mercado de PCs, que está em declínio desde 2012.

A receita com venda de consoles Xbox diminuíram 3% no período. No entanto, a receita com jogos chegou a US$ 3,5 bilhões e o número de usuários do Xbox Live cresceu 14,5 %, chegando a marca de 55 milhões — no terceiro trimestre de 2016, a Microsoft tinha 47 milhões de usuários registrados no Xbox Live.

