'O desafio é manter o ritmo'; diz chefe de operações do Instagram - Link - Estadão

Em sua segunda visita ao Brasil, na última semana, a chefe global de operações do Instagram, Marne Levine, conversou com usuários do serviço além de pequenas e médias empresas para entender como a comunidade recebeu os anúncios no serviço.

Em entrevista ao Estado, a executiva revelou que o Instagram acaba de alcançar a marca de 29 milhões de usuários ativos por mês, o que consolida o Brasil como o segundo maior mercado para o serviço, atrás apenas dos Estados Unidos.

Qual o seu principal desafio à frente do Instagram?

Marne Levine: É manter o ritmo de crescimento. Nós avançamos muito rápido em um curto período e continuamos a ser um time muito pequeno, de 250 funcionários, para atender 400 milhões de usuários. Queremos trabalhar sempre próximos da comunidade para entender quais são seus interesses. Acho que o mais importante para nós é ajudar as pessoas a usarem o serviço para compartilharem suas histórias.

Como você enxerga o futuro do Instagram?

Marne: Nossa missão é estimular as pessoas a expressarem sua voz de forma visual. Queremos que elas contem suas histórias em fotos e vídeos. Estamos tentando ajudar os usuários a enxergar o mundo conforme as coisas acontecem. Quanto mais brasileiros compartilharem suas paixões, mais pessoas da comunidade poderão encontrar uma janela para espiar o que está realmente acontecendo de importante no Brasil.

Qual a importância do Brasil para o Instagram?

Marne: O Brasil está na fronteira do crescimento de usuários do serviço fora dos Estados Unidos. Os brasileiros são ativos no Instagram e, por isso, sempre compartilham imagens relevantes para o mundo. No último Carnaval, registramos mais de 200 milhões de interações sobre o tema. Acho que vamos ver algo parecido durante os Jogos Olímpicos.

Quando o Instagram se tornará uma empresa rentável?

Marne: Estamos ainda nos primeiros dias de nossos esforços para fazer do Instagram um negócio. Em termos de futuro, estou totalmente focada no crescimento da empresa. Como somos parte do Facebook, não divulgamos resultados separadamente.

A publicidade é a peça central do modelo de negócio?

Marne: O foco é a publicidade. As empresas usam o aplicativo desde sempre, mas percebemos que queriam fazer mais para atingir seus objetivos. A comunidade está sendo receptiva aos anúncios, desde que sejam relevantes.

Como a estratégia de negócio do Instagram está conectada com a do Facebook?

Marne: Ao anunciar no Instagram, as marcas usam a mesma tecnologia de seleção de público-alvo do Facebook. Elas poderão fazer campanhas em escala em uma plataforma que promove a inspiração por meio de imagens.