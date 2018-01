Oi também deixa de cobrar tarifa em ligações para outras operadoras - Link - Estadão

REUTERS

A Oi anunciou que, a partir desta terça-feira, 3, seus usuários poderão ligar para números de outras operadoras pelo custo de uma ligação local. O anúncio vale por enquanto apenas para clientes pré-pagos com o plano Oi Livre – e acontece quatro dias após a TIM anunciar que deixaria de cobrar tarifas adicionais para ligações para outras operadoras. Além disso, a Oi também declarou, em comunicado distribuído à imprensa, que irá aumentar o pacote de dados, que passará a não ter limites de uso.

Além de extinguir as tarifas adicionais para quem falar com , haverá aumento na franquia de dados, que será válida para qualquer tipo de acesso e app, sem restrições de uso. “[Este movimento] tende a extinguir as redes e as comunidades criadas entre clientes de mesma operadora, garantindo mais economia para os consumidores”, comenta o diretor de varejo da Oi, Bernardo Winik, por meio de nota.

Os usuários de planos pós-pago e controle deverão receber o benefício apenas no dia 25 de novembro. O fim da cobrança de tarifa diferente para outras operadoras é um movimento das empresas para tentar atrair clientes na competição com o WhatsApp e reduzir o uso de vários chips em um celular só pelos usuários

Os anúncios acontecem após meses em que a base de telefonia celular pré-paga do País tem encolhido. Segundo dados da Anatel, divulgados no início de outubro, a base total de linhas celulares do país teve redução de 4,1 milhões de acessos entre maio e setembro. Em agosto apenas, o número de linhas pré-pagas caiu em 1,9 milhão ante julho, enquanto as pós-pagas tiveram incremento de 535,4 mil.

