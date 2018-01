Ônibus que levam funcionários da Apple e Google são atacados no Vale do Silício - Link - Estadão

Reuters Ônibus levavam funcionários para o prédio da nova sede da Apple, em Cupertino

Vândalos danificaram ônibus da Apple e da Alphabet -- dona do Google -- que levam funcionários para seus escritórios na região do Vale do Silício, nos Estados Unidos, de acordo com a polícia local. As janelas dos veículos foram danificadas, mas nenhum funcionário das empresas foi ferido.

Os ônibus de grandes empresas de tecnologia são comuns na região de São Francisco, maior cidade próxima à região com maior concentração de empresas e startups de tecnologia nos Estados Unidos. As empresas costumam manter rotas de veículos privados, para evitar que os funcionários tenham que usar seus próprios carros.

O primeiro ônibus da Apple foi atingido na última sexta-feira, 12, e outros quatro veículos da empresa, além de um veículo do Google, foram atingidos na última terça-feira, 16.

A polícia ainda não descobriu que tipo de artefato foi atirado nos veículos, mas acredita que tenham sido pedras, de acordo com o porta-voz da polícia, Art Montiel.

De acordo com a união que representa os motoristas dos ônibus que dirigiam os veículos, a Teamsters Local 853, tratam-se de tiros de um tipo de espingarda de baixo poder de fogo. Eles apenas quebraram apenas as janelas, mas os motoristas ficaram assustados. "É difícil saber como se defender em relação a isso", afirmou um porta-voz. "É assustador."

A Apple tomou medidas para minimizar o risco de um problema. Por e-mail, a empresa avisou que os ônibus seguiriam uma nova rota que poderia aumentar o tempo de percurso entre 30 e 45 minutos em cada direção. Em geral, a viagem costuma levar uma hora.

A Alphabet não respondeu aos pedidos de comentário. O Facebook afirmou que seus ônibus não foram atingidos e que estavam circulando sem alterações no percurso.

No passado, manifestantes já chegaram a impedir a circulação dos ônibus de empresas do Vale do Silício em protesto contra o aumento de preços do mercado imobiliário em São Francisco e o aumento populacional.

Tipicamente, os ônibus circulam sem identificação das companhias, mas o destino que aparece em uma placa digital na frente indica para onde eles estão indo, por isso é fácil identificá-los.