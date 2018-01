Operadora Sprint compra 33% do serviço de streaming Tidal - Link - Estadão

Reuters A operadora norte-americana adquiriu 33% do serviço de streaming

A operadora de telefonia norte-americana Sprint anunciou nesta segunda-feira, 23, que comprou 33% do serviço de streaming Tidal, de propriedade do rapper Jay Z. Em nota divulgada à imprensa, a operadora disse que o negócio é uma parceria sem precedentes e que vai dar aos assinantes da operadora acesso ilimitado ao Tidal.

“A Sprint compartilha nossa visão de revolucionar a indústria criativa e permitir que os artistas se conectem diretamente com seus fãs e alcancem seu melhor potencial de compartilhamento”, disse Jay Z, na nota. Mais novidades sobre a parceria devem ser anunciadas em breve.

As negociações para aquisição de parte do streaming começaram em 2015. Na época, porém, as duas empresas não chegaram a um acordo. Não foi divulgado quanto a Sprint pagou pelos 33% da empresa e nem os termos do acordo — apenas foi divulgado que os conteúdos exclusivos da plataforma ficarão disponíveis para assinantes da Sprint.

Turbulência. A negociação surge alguns dias depois do jornal norueguês Dagens Naeringsliv publicar um relatório alegando que o Tidal estava inflando seu número de inscritos. No começo do ano anterior, a empresa disse que tinha 3 milhões de inscritos, enquanto documentos mostram que o número real era de 1,2 milhões de assinantes.