Pagamento em dinheiro no Uber passa a valer em São Paulo - Link - Estadão

A partir dessa sexta-feira, 29, quem precisar andar de Uber em São Paulo e estiver com um problema no cartão de crédito poderá fazer suas viagens sem problemas: o aplicativo passou a aceitar dinheiro como forma de pagamento. A mudança faz parte de uma série de alterações no serviço para que ele se adeque às regras de aplicativos de transporte da Prefeitura de São Paulo.

Segundo a empresa, a opção já está disponível para os novos clientes, quando estes baixarem o aplicativo pela primeira vez. Para os usuários que já têm o Uber instalado em seus smartphones, a atualização deve demorar alguns dias.

Para os passageiros que querem pagar em dinheiro, é preciso acessar, no aplicativo, a opção "Pagamento" no menu principal e selecionar a opção "Dinheiro". Quando o passageiro chegar ao destino, o preço da viagem vai aparecer na tela do smartphone. Em seguinda, basta pagar o valor diretamente para o motorista. Após o percurso, ainda é possível avaliar a viagem.

A empresa informa que a taxa cobrada dos motoristas a cada corrida – o equivalente a 25% do valor das corridas no UberX e 20% no UberBlack – continuará a mesma quando o pagamento for realizado em dinheiro. A diferença é que a empresa vai debitar o valor do motorista do total repassado em outras corridas pagar com cartão de crédito.

De acordo com Fábio Sabba, porta-voz da empresa, o pagamento com dinheiro também é uma vontade dos motoristas. "Se recebem em dinheiro, têm o dinheiro na hora, em vez de receber na semana seguinte, que é quando os pagamos", disse o executivo ao Estado, em julho. Caso o motorista não tenha troco, o aplicativo pode registrar um saldo na conta do cliente — que se reverterá em desconto na corrida seguinte.

Estratégia. Não é a primeira vez que o Uber passa a adotar o dinheiro como método de pagamento: em Fortaleza, Recife e Salvador, a estratégia foi adotada para que a empresa conseguisse aumentar sua base de clientes – segundo dados internos, 60% dos usuários das capitais nordestinas que baixam o app não conseguiram concluir o cadastro, seja por falta de cartão ou por número inválido.

A estratégia também é comum no Uber em mercados emergentes, como a Índia e o Sudeste Asiático.