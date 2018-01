PagSeguro faz pedido para abrir capital na bolsa de Nova York - Link - Estadão

Mark Lennihan/AP A Netshoes é outra empresa de tecnologia brasileira que pediu para abrir capital em Nova York em 2017

A PagSeguro, sistema de meios de pagamento que pertence ao UOL, entrou na noite da última terça-feira, 26, com pedido para registro de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Nova York. Os bancos coordenadores globais da oferta são o Goldman Sachs e o Morgan Stanley. O prospecto ainda não traz quantas ações serão ofertadas ou o valor da emissão. A operação será primária e secundária, tendo o UOL como acionista vendedor.

O dinheiro que entrará no caixa da empresa com a oferta, segundo o documento, deverá ser utilizado em "aquisições seletivas de negócios", tecnologias ou produtos complementares. A companhia destaca que poderá ainda a usar parte do capital para financiar seu capital de giro, ou outro uso corporativo.

Nos nove primeiros meses do ano, a PagSeguro faturou R$ 1,692 bilhão, mais do que o dobro do que o visto no mesmo intervalo do ano anterior, de R$ 757,4 milhões. O lucro líquido de janeiro a setembro deste ano foi de R$ 289,8 milhões, ante R$ 88,7 milhões no mesmo período de 2016.

A empresa frisa, no mesmo documento, que o mercado de pagamentos digitais no Brasil, ao contrário de outros países, tem ainda muito espaço para crescimento, sendo esse um dos atrativos da oferta.

Neste ano, uma empresa brasileira de tecnologia que decidiu abrir seu capital na Bolsa de Nova York foi a Netshoes. Além dele, a Nexa, ex-Votorantim Metais, escolheu a bolsa da Argentina e a de Nova York para seu IPO. Mesmo sem elas, o ano na B3 foi muito aquecido, com um movimento de mais de R$ 40 bilhões em emissões de ações.