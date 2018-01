Panasonic vai investir US$256 mi em fábrica da Tesla - Link - Estadão

Reuters A Panasonic busca reinventar seus negócios

A Panasonic vai investir mais de US$ 256 milhões em uma fábrica da Tesla Motors em Nova York para produção de células e módulos fotovoltaicos, intensificando a parceria entre as duas empresas.

O grupo japonês vem se distanciando do segmento de eletrônicos para focar em componentes automotivos e outros negócios voltados para clientes corporativos.

A montadora norte-americana de carros elétricos, por sua vez, está fechando com a Panasonic um contrato de longo prazo, além de colocar à disposição sua infraestrutura e instalações.

Em comunicado divulgado em conjunto nesta terça-feira, 27, as duas empresas informaram que planejam iniciar a produção dos módulos fotovoltaicos ainda no meio do ano que vem e aumentar para um gigawatt a produção até 2019.