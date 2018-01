Para investidores, empresa de paineis solares é mau negócio para Tesla - Link - Estadão

Leia mais

Após a compra da fabricante de painéis solares Solar City nesta quarta-feira, 21, investidores da Tesla começaram a manifestar severa preocupação com esta nova aquisição da montadora de veículos elétricos. Em apenas um dia, as ações da Tesla caíram quase 7% e as ações da Solar City, no entanto, subiram quase 9%.

O CEO da Tesla, Elon Musk, acreditava que a compra da Solar City, fechada em US$ 2,8 bilhões, iria alavancar a valorização da empresa de automóveis. "Não tenho dúvidas sobre essa compra", afirmou Musk durante a negociação. "Deveríamos ter feito isso antes."

Entretanto, o analista da Barclays, Brian John, contestou a visão de Musk, afirmando que a proposta de fusão oferece "pouco em termos de sinergia e muito em termos de consumo de caixa", contando ainda com "incertezas de crescimento e baixas perspectivas de caixa".

"Está ainda mais claro que a Tesla precisará ter adicionais de caixa para continuar sua expansão para fabricar um carro elétrico", disse o analista.

Musk, no entanto, disse que a combinação de painéis solares da SolarCity com veículos elétricos da Tesla é "o que o mundo precisa, a solução definitiva" para um futuro de energia sustentável.

Acionistas das duas empresas devem votar sobre a compra nos próximos meses.