Parcerias de empresas de tecnologia com a China criam polêmica nos EUA - Link - Estadão

Em outubro, a IBM firmou uma curiosa parceria com o governo chinês, dando acesso ao código de alguns de seus principais produtos. Não é um caminho novo – Microsoft e Cisco já fizeram o mesmo –, mas grupos contrários aos acordos agora começaram um grande debate, dizendo que as parcerias ameaçam a segurança dos EUA.

A principal iniciativa no tema partiu de um relatório publicado pela empresa norte-americana de segurança Defense Group Inc. De acordo com ele, os acordos firmados entre as empresas de tecnologia e a China estariam danificando a segurança dos EUA, além de não seguirem a legislação da área.

Citando diretamente a IBM, o relatório disse que “a empresa está colocando em risco a segurança nacional e econômica dos EUA, arriscando a segurança cibernética de seus clientes globalmente”. Em resposta, a tradicional companhia de tecnologia rejeitou as considerações e o porta-voz, Edward Barbini, disse que o relatório “descaracteriza totalmente as iniciativas da IBM na China.”

Outras empresas que também mantém parcerias com o governo chinês publicaram seus posicionamentos. A Microsoft disse estar lidando com os representantes da China como lidaria com qualquer outra empresa de nível global. Já o porta-voz da Cisco disse que tudo está sendo desenvolvido com a aprovação dos governos americano e chinês.

Entretanto, outros especialistas em segurança defenderam o estudo realizado pela Defense Group Inc. A empresa foi fundada em 1987 por James Wade, ex-funcionário do Departamento de Defesa dos EUA, e sempre pregou ideias contrárias ao gigante asiático.

Tá na lei. Transações e acordos como o realizado pela IBM precisam seguir uma série de regulamentos, além da obrigatoriedade da aprovação pelo governo norte-americano. Apesar de tudo ter sido seguido pela empresa, representantes de órgãos militares e do governo dizem que a situação não é legal.

“Precisamos prestar mais atenção como a tecnologia avançada deve ser vendida”, disse Dennis C. Blair, ex-diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos. ”Se você não prestar atenção, você pode ter danos à sua segurança nacional.”

Ainda de acordo com Dennis C. Blair, que é almirante reformado, os Estados Unidos operam com o princípio de que as empresas devem vender apenas tecnologia disponível no mercado mundial, mas que devem ser proibidas de vender tecnologia avançada que pode ser colocada para uso militar.

Os acordos. O acordo da IBM com o governo chinês é envolto por mistérios: funcionários do país asiático teriam acesso ao código de alguns softwares da empresa. Só que toda a consulta ao material seria realizada em uma sala fechada, onde nenhum dispositivo eletrônico entraria. Além disso, a IBM não confirmou qual é o software que tem o código liberado.

Já a Cisco anunciou um joint venture com uma fabricante que tem como parceiro o departamento militar chinês. A Microsoft, por outro lado, firmou acordos com uma empresa de defesa de propriedade do governo, que ajudou a desenvolver o sistema eletrônico para a primeira bomba nuclear da China.