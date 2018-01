Parte de investidores do Yahoo apoia medidas para substituir conselho - Link - Estadão

REUTERS

A campanha do fundo de hedge ativista Starboard Value, que quer substituir o conselho de administração do Yahoo, está sendo bem recebida por alguns investidores que ficaram impacientes com o longo processo de venda de ativos da empresa, que já está sendo discutida desde o começo deste ano.

A Starboard, que detém cerca de 1,7% do Yahoo, disse na semana passada que quer remover todo o conselho da empresa dos seus cargos após ter pressionado por mudanças desde 2014.

Quatro anos após Marissa Mayer assumir como presidente-executiva e prometer uma reviravolta na empresa, o Yahoo continua enfrentando dificuuldades para acompanhar Google e Facebook na batalha por anunciantes online.

Mais de meia dúzia de investidores de vários tamanhos e com diversas estratégias de investimentos contatados pela Reuters nesta semana, assim como um executivo de um dos dez maiores acionistas do Yahoo, louvaram a medida da Starboard como algo que ajudaria a provocar as mudanças necessárias.

Muitos investidores não quiseram comentar, tornando difícil dizer se a estratégia da Starboard vai ser bem sucedida. Os acionistas que falaram representam um pequeno percentual do que a Starboard necessitaria para assumir controle do conselho.

O Yahoo não quis comentar o assunto.

Vende tudo. Em fevereiro, o Yahoo disse que iria se desfazer de seu principal negócio, ao mesmo tempo em que tentaria dividir suas fatias na líder do comércio eletrônico Alibaba e no Yahoo Japan do resto da empresa. O Yahoo detém fatia de 15,27% no Alibaba e participação de 35,49% no Yahoo Japan.

