Beck Diefenbach/Reuters PayPal é uma das principais empresas de pagamento digitais do mundo

Leia mais Skype lança ferramenta para transferência de dinheiro via PayPal

O Paypal informou nesta quinta-feira, 18, que planeja desembolsar US$ 2,2 bilhões para comprar a iZette, uma empresa europeia de pagamentos que fornece software para lojas físicas. Se confirmado, o valor será o maior da história do PayPal e o marco da entrada da empresa no varejo tradicional.

A iZette, com sede em Estocolmo, na Suécia, anunciou no começo do mês que pretendia abrir capital na bolsa. Mas segundo o site Financial Times, o PayPal o valor oferecido é o dobro que a startup esperava receber com o IPO.

De outro lado, a aquisição marcaria o fortalecimento do PayPal no varejo físico europeu, hoje dominado pela empresa americana Square. Isso porque, no mês passado, a iZettle lançamento produtos de e-commerce para ajudar pequenas empresas a criar lojas on-line e aceitar pagamentos digitais.

Embora o PayPal seja uma grande empresa do comércio digital, ele tem lutado para se fortalecer no mercado, onde a grande maioria das transações ainda ocorre. Produtos como o PayPal Here, um leitor de cartão de crédito que acompanha um aplicativo de ponto de venda, não caíram nas graças dos varejistas.

A notícia da proposta de compra fez com que as ações do PayPal subissem quase 2% enquanto as ações da Square caíram mais de 3%. O crescimento do valor das ações da Paypal tem sido constantes, com um aumento de 60% no último ano, impulsionado pelo forte crescimento do comércio móvel.