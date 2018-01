Pela primeira vez, ações da Snap ficam abaixo de US$ 20 - Link - Estadão

AP Photo/Mark Lennihan A Snap, empresa que é dona do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, abriu seu capital em março deste ano

O preço das ações da startup Snap, que está por trás do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, caiu para menos de US$ 20 pela primeira vez desde que a empresa fez sua oferta inicial de ações. A empresa, que levantou US$ 3,4 bilhões durante o IPO, ainda levanta dúvidas sobre sua capacidade de ser lucrativa em longo prazo.

As ações do Snap tiveram baixa de 4% na tarde dessa quarta-feira, sendo negociadas a US$ 19,92, bem abaixo dos US$ 29 que chegaram a valer no pico desde a oferta inicial de ações.

O analista Michael Nathanson, da MoffettNathanson, recomendou na última quinta-feira, 16, que os investidores vendessem ações da Snap. Outros analistas de Wall Street também sinalizaram que a desaceleração no crescimento do número de usuários do Snapchat, o prejuízo da empresa, além da ausência de direito à voto dos investidores podem ser riscos ao investir na empresa.

No total, seis analistas recomendaram a venda de ações da Snap, enquanto três divulgaram opiniões neutras. Nenhum recomendou a compra das ações da Snap, segundo informações da Thomson Reuters. Apesar da baixa, o valor das ações da startup ainda está 17% superior aos US$ 17 fixados para a abertura de capital.