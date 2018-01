Pinterest compra aplicativo de leitura Instapaper - Link - Estadão

Reuters O Pinterest comprou o Instapaper por um valor não revelado

A rede social de interesses Pinterest anunciou nesta terça-feira, 23, a aquisição do Instapaper, um aplicativo que permite aos usuários salvar artigos e notícias de diversos sites para a leitura offline. De acordo com as informações divulgadas pela rede social, o aplicativo deverá ajudar a empresa a expandir seus negócios, além de aprimorar a atuação do Pinterest na área de textos e notícias.

O Pinterest não divulgou o valor da compra ou qual a real função do Instapaper dentro da rede social. Entretanto, os dois serviços não deverão se fundir, deixando o aplicativo atuando de maneira independente. "Instapaper trabalhará conosco para construir tecnologias de indexação e recomendações, e estamos ansiosos para a construção de grandes produtos juntos", disse o gerente de produto da rede social, Steve Davis.

Para o Instapaper, vários benefícios devem ter motivado a empresa a aceitar a transação com o Pinterest. "O Pinterest está trabalhando em desafios técnicos únicos e sua habilidade coletiva irá adicionar um tremendo valor para o Instapaper", disse Brian Donohue, CEO do aplicativo. "Estou ansioso para trabalhar em novos projetos e integrações dentro do Pinterest".

O Instapaper foi desenvolvido por Marco Arment, em 2008, e vendido para Betaworks em 2013. Esta é, portanto, a segunda vez que o aplicativo de leituras é vendido.