Pinterest levanta US$ 150 milhões em nova rodada de investimento - Link - Estadão

Reuters O Pinterest está apostando em novos recursos para a rede social

O Pinterest, aplicativo que ajuda pessoas a organizar suas ideias de forma visual, anunciou nesta quarta-feira, 7, que levantou US$ 150 milhões em uma nova rodada de investimentos. Com o novo financiamento, a empresa chegou a um valor de mercado de US$ 12,3 bilhões, se consolidando como um dos principais unicórnios – startups acima de US$ 1 bilhão – dos Estados Unidos.

A nova rodada coloca a empresa em um valor acima de sua última avaliação: em março de 2015, o Pinterest foi cotado em US$ 11 bilhões, após levantar US$ 367 milhões de investidores. Segundo a startup, os recursos serão utilizados para melhorar a área de inteligência artificial e busca por imagens de seu aplicativo, lançado em 2010.

Em fevereiro, a emrpesa lançou uma nova ferramenta de busca, chamada Lens (Lentes, no Brasil), que ajuda usuários a encontrar novas ideias a partir de objetos e imagens da vida real – para isso, o usuário deve tirar uma foto com a câmera de seu smartphone e enviá-la para o sistema do Pinterest.

“Queremos criar um sistema que deixe o usuário mandar uma foto de algo que ele gosta e receba recomendações de coisas parecidas, sem precisar pensar nas palavras exatas para encontrar o que quer”, explicou Ben Silbermann, presidente executivo e cofundador do Pinterest, em entrevista ao Estado em abril de 2017.

Além disso, os fundos da rodada de investimentos serão usados na expansão global da empresa, que tem hoje 175 milhões de usuários em todo o mundo. De acordo com dados da consultoria ComScore, 13 milhões de brasileiros usam o Pinterest mensalmente – a maior parte deles está interessado em assuntos como comida, moda, beleza e artesanato.