Pokémon Go faz ações do Mc Donald's registrarem maior alta em 15 anos no Japão - Link - Estadão

As ações da filial do McDonald's no Japão registraram, um pico de valorização de 7,7% na quinta-feira, 21, depois de a companhia anunciar que vai patrocinar o jogo Pokémon Go no país asiático. O resultado fez com que os títulos da rede de fast-food alcançassem seu maior preço na Bolsa de Tóquio desde 2001. Durante as primeiras horas do pregão, as ações chegaram a ser negociadas por cerca de US$ 36,50 cada, porém os preços foram caindo e, no fechamento do mercado, a rede registrou desvalorização de 1,1%.

A rede de fast-food vinha apresentando bons resultados nos dias anteriores, com aumento de 5,3%, na terça-feira, e de 9,8% na quarta-feira, quando e-mails de executivos da desenvolvedora de games Niantic e do Mc Donald's sobre o patrocínio do game no Japão vazaram. Eles informavam que 3 mil lanchonetes seriam "transformadas" em Ginásios Pokémons, locais onde jogadores podem disputar batalhas entre si. Em seguida, a empresa divulgou um comunicado em que informou que "espera anunciar em breve um projeto de parceria com o aplicativo Pokémon Go para iOS e Android".

"Pokémon GO" foi lançado em 6 de julho e já está disponível em mais de 30 países, embora ainda não esteja no Japão, lugar de origem da saga, considerada uma das franquias mais bem-sucedidas da fabricante Nintendo. O lançamento no país estava previsto para ocorrer na quarta-feira, entretanto o vazamento de informações sobre uma parceria entre a Niantic e o McDonald's fez com que os planos da produtora de games mudassem por medo dos servidores japoneses não suportarem o número de acessos.

Em apenas duas semanas, o sucesso do game baixado por milhões de pessoas no mundo todo dobrou o valor da Nintendo e alcançou números recorde, superando em usuários ativos o Tinder, Twitter e o Google Maps.