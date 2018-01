Por US$ 31 mi, Gawker fecha caso com Hulk Hogan - Link - Estadão

Nick Denton, criador do grupo de mídia Gawker

O grupo norte-americano de mídia Gawker.com e o lutador Hulk Hogan fecharam ontem um acordo de US$ 31 milhões, encerrando o caso que fez a empresa vender seus principais sites para o grupo latino Univision.

A quantia fica bem abaixo dos US$ 140 milhões que a Justiça do estado norte-americano da Flórida concedeu a Hogan em maio, como forma de indenização moral ao lutador.

O processo contemplava a publicação, pelo Gawker.com, principal site do grupo de mídia, de um vídeo íntimo de Hulk Hogan fazendo sexo com a mulher de um amigo, o apresentador de rádio Bubba the Love Sponge.

Após a decisão da Justiça da Flórida, o fundador do Gawker.com, Nick Denton, pôs a empresa a leilão. Em seu portfólio, estavam portais como o Gizmodo, especializado em tecnologia e o feminino Jezebel. Em agosto, o grupo latino Univision pagou US$ 135 milhões pelos portais do Gawker – mas, por conta da repercussão negativa do caso, decidiu fechar o endereço principal da empresa.

“Depois de quatro anos em uma batalha legal, conseguimos fazer um acordo”, disse Nick Denton, em comunicado à imprensa emitido ontem. “Se levássemos o processo ao fim, teríamos gasto dinheiro demais e machucado muitas pessoas, sem um final próximo no horizonte.”

Judicialmente, Hogan teve seu proceso patrocinado pelo bilionário da tecnologia Peter Thiel, co-fundador do PayPal. Para Denton, Thiel foi movido por vingança, depois que o Gawker publicou uma matéria dizendo que o empresário era gay.