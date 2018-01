Prejuízo da dona do Snapchat aumenta quase quatro vezes no 2º trimestre - Link - Estadão

REUTERS/Mike Segar Snap chegou ao mercado de empresas listadas em bolsa com valor de US$ 24 bilhões

A Snap, empresa responsável pelo aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, viu o seu prejuízo trimestral aumentar quatro vezes no segundo trimestre deste ano, indo para US$ 443 milhões. Os resultados financeiros da Snap, divulgados em balanço nesta quinta-feira, 10, decepcionaram o mercado e indicaram que a empresa não está conseguindo enfrentar a dura concorrência do Facebook.

Além disso, o número de usuários não acompanhou as expectativas do setor, que previam 175,2 milhões de usuários ativos diários, de acordo com a consultoria FactSet. A Snap, enquanto isso, aumentou de 143 milhões, do trimestre do ano anterior, para apenas 173 milhões no 2º trimestre.

De acordo com os resultados financeiros, a receita mais que dobrou em comparação com o último trimestre, saltando para US$ 181,7 milhões -- geralmente frutos de receita de filtros patrocinados. No entanto, os ganhos não foram suficientes e a Snap viu a perda líquida no período aumentar de US$ 115,9 milhões para US$ 443,1 milhões, impactando de maneira negativa o mercado.

Para a Bloomberg, o analista da Monness, James Cakmak, disse que o resultado deve impactar os negócios da empresa. “Era um trimestre determinante”, disse. “O Snap tem um potencial tremendo se conseguir capitalizar a oportunidade de se transformar numa plataforma alternativa para os anunciantes, mas a empresa está sob pressão em várias frentes”, acrescentou.

As ações da Snaps caíram 6,1%, para US$ 12,93 após o fechamento do mercado. O valor está bem abaixo do registrado na oferta inicial de ações da companhia, quando a cotação era de R$ 17.

História. O Snapchat ficou extremamente popular entre pessoas com menos de 30 anos, mas não está tendo um bom desempenho desde que abriu sua oferta pública de ações em março deste ano. Além disso, investidores e analistas começaram a enxergar a empresa de modo crítico de acordo com o lento crescimento em número de usuários e a concorrência que atingia a empresa.