Brendan McDermid/Reuters Empresa norte-americana está envolvida em vários escândalos.

O aplicativo de carona paga Uber perdeu US$ 4,5 bilhões no ano passado, 61% mais do que os US$ 2,8 bilhões perdidos em 2016. Os dados constam no balanço financeiro da companhia divulgado nesta quarta-feira, 14; a empresa divulga os dados apesar de não negociar ações em Bolsa de Valores.

Apesar de alto, o prejuízo começou a diminuir no quarto trimestre, por conta de cortes feitos pelo presidente executivo Dara Khosrowshahi, que assumiu a empresa em setembro. De acordo com o balanço, o Uber fechou o quarto trimestre com prejuízo de US$ 1,1 bilhão, 24% menor que os US$ 1,46 bilhão registrados no terceiro trimestre do ano passado.

As perdas fizeram o Uber fechar 2017 com US$ 6 bilhões em dinheiro, caixa 13% menor do que no ano anterior.

No mesmo período, as corridas do Uber geraram uma receita bruta de US$ 11 bilhões à empresa que, do total, embolsou US$ 2,2 bilhões. O valor é 61% maior que o registrado no mesmo período de 2016.

A empresa vem apresentando os dados ao mercado nos últimos meses numa tentativa de ser mais transparente sobre sua situação financeira, conforme se prepara para sua oferta inicial de ações (IPO), planejada para 2019.