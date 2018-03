Ng Han Guan/AP Tim Cook é presidente da Apple

O presidente da Apple, Tim Cook, pediu neste sábado, 24, uma regulamentação “bem elaborada” para empresas de tecnologia. O executivo falou sobre o assunto em sua participação no Fórum de Desenvolvimento da China durante discursões sobre a privacidade de dados de usuários.

Segundo a agência de notícias Bloomberg, Cook foi questionado sobre o que ele acredita que deveria ser feito após o escândalo de uso de dados de usuários do Facebook pela empresa Cambridge Analytica, contratada para campanha eleitoral de Donald Trump.

Em resposta, o executivo da Apple disse que acreditava que a situação “é tão terrível que provavelmente é necessário uma regulamentação bem elaborada” para as empresas de tecnologia.

“As empresas não deveriam ter a capacidade de saber sobre os sites que você está navegando, quem são os seus contatos, coisas que você gosta ou não e todos os outros detalhes da sua vida íntima”, disse.

Tim Cook não especificou quais regras ele espera que sejam feitas, mas disse que os legisladores precisam ter cautela na hora de criar as leis.

Confuso. As declarações do executivo foram consideradas controversas pela mídia americana. O site especializado em tecnologia, The Verge, lembrou que a Apple recentemente colocou dados de contas chinesas do iCloud, dispositivo de nuvem da empresa, em servidores de dados baseados na China, como uma forma de cumprir uma lei local.

A mídia acena para a preocupação de que os dados chineses contidos no iCloud agora estão suscetíveis a espionagem do governo. Mas o executivo da Apple não quis comentar o caso durante o evento.