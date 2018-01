Presidente da BlackBerry espera recuperar lucro da companhia - Link - Estadão

Leia mais

O presidente-executivo da BlackBerry, John Chen, expressou confiança de que poderá recuperar o lucro da área de celulares da companhia e impôs como prazo para conseguir isso em setembro, depois que a companhia teve resultado acima do esperado no último trimestre.

A BlackBerry atingiu equilíbrio financeiro antes de encargos e baixas contábeis no primeiro trimestre e estimou um prejuízo anual menor que o esperado pelo mercado.

A companhia mudou seu foco de smartphones para software que empresas e governos usam para administrar seus dispositivos móveis. A receita ajustada desta área de negócios superou a obtida com a venda de celulares no trimestre.

Chen manifestou frustração com o foco do mercado nos aparelhos da BlackBerry, citando o crescimento nas receitas com software e redução de custos que melhoraram as margens da empresa.

A receita ajustada com software e licenciamento somou US$ 166 milhões no primeiro trimestre fiscal encerrado em 31 de maio ante US$ 152 milhões na área de aparelhos da empresa. A BlackBerry teve receita com software de US$ 527 milhões no último ano fiscal e está mirando crescimento orgânico de 30%.

A BlackBerry espera encerrar o ano fiscal com prejuízo ajustado de cerca de US$ 0,15 por ação ante a estimativa média de analistas de resultado negativo de US$ 0,33.

A companhia teve lucro ajustado de US$ 14 milhões sob receita também ajustada de US$ 424 milhões. Analistas, em média, esperavam prejuízo por ação e receita de US$ 470,9 milhões, segundo dados da Thomson Reuters.

A empresa teve prejuízo líquido de US$ 670 milhões, algo que a BlackBerry atribuiu a uma baixa contábil de US$ 501 milhões relacionada ao valor da área de celulares, além de outro encargos.