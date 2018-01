Presidente da Intel vendeu ações antes de divulgar falhas em chips - Link - Estadão

Reuters Brian Krzanich é presidente executivo da Intel

O presidente executivo da Intel, Brian Krzanich, faturou aproximadamente US$ 24 milhões com a venda de uma grande parte de sua participação na empresa depois de ter sido informado da vulnerabilidade de segurança em seus principais chips. O Google teria descoberto o problema e relatado a Intel em julho de 2017, mas a empresa de processadores só assumiu as falhas ao público na última quarta-feira, 3.

A venda aconteceu no dia 29 de novembro do ano passado. À época, a medida atraiu atenção do mercado, pois com as vendas o executivo ficou com apenas 250 mil ações da companhia, quantidade mínima exigida para que ele se mantenha a frente da Intel.

Em um comunicado, a Intel disse que a venda das ações de Krzanich não tem relação com a recém-divulgada vulnerabilidade do chip e que isso foi feito como parte de um plano padrão de venda de ações.

"A venda de Brian não está relacionada", disse o representante no comunicado. O representante continuou: "Ele continua a compartilhando as diretrizes corporativas", completou, segundo o site norte-americano Business Insider.

A ordem das ações, no entanto, pode entrar na mira dos investigadores. Isso porque segundo a Intel o plano de vendas de Krzanich foi criado em 30 de outubro, mas a própria empresa admite que soube da vulnerabilidade dos chips em junho. A notícia da falha de segurança ajudou a derrubar ações da Intel na última quarta-feira.