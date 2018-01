Presidente do Google se reunirá com chefe antitruste da UE - Link - Estadão

O presidente-executivo do Google e a chefe antitruste da União Europeia se reunirão na sexta-feira, 18. O encontro ocorre após o grupo de tecnologia ter rejeitado formalmente neste mês uma série de acusações, incluindo o bloqueio de rivais em anúncios de buscas online.

O presidente-executivo do Google, Sundar Pichai, se reunirá em Bruxelas com a Comissária de Competição da UE, Margrethe Vestager, e o Comissário de Economia Digital e Sociedade da UE, numa turnê pela região, disseram porta-vozes do Google e da UE.

Na última semana, o advogado geral do Google, Kent Walker, disse que o Android, sistema operacional da empresa, irá ajuda a competição, rebatendo as acusações de que a empresa utiliza a plataforma para esmagar os rivais. A companhia também rejeitou acusações de que teria promovido injustamente seu serviço de compras e bloqueado os rivais em anúncios em buscas online.

Os reguladores europeus devem decidir sobre os temas em 2017, podendo mandar o Google mudar suas práticas de negócios e aplicando pesadas multas. O caso tem pairado sobre o Google desde que a Comissão Europeia abriu investigação seis anos atrás, após queixas da Microsoft e de outras rivais.