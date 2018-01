Previsão cautelosa derruba ações da IBM - Link - Estadão

Reuters

As ações da IBM atingiram o menor nível em cinco anos nesta quarta-feira, 20, um dia depois de divulgar previsão de resultados fracos, o que sinaliza os desafios vividos pela empresa na área de software.

As ações da gigante de tecnologia tinham queda de 4,5%, a cerca de US$ 122 dólares às 13h (horário de Brasília). Pelo menos 11 corretoras reduziram seus preços-alvo para o papel.

A IBM previu lucro ajustado neste ano de pelo menos US$ 13,50 por ação, abaixo da expectativa média de analistas de US$ 15 por papel. A empresa ainda divulgou queda na receita pelo 15º trimestre consecutivo.

Enquanto a valorização do dólar reduziu o lucro da IBM em US$ 300 milhões no quarto trimestre e deve reduzir o lucro antes de impostos em US$ 1,3 bilhão em 2016, a fraqueza na divisão de software continua uma preocupação importante.

A receita da área de software da companhia, que representa mais de um quarto do faturamento total, caiu cerca de 11%, para US$ 6,78 bilhões nos três últimos meses.

“Continuamos a achar que o segmento de software representa o maior risco para a performance financeira e também para as ações da IBM”, disseram analistas da BMO Capital Markets em relatório.

A IBM tem reestruturado a divisão para focar em produtos de margens mais altas como computação em nuvem, segurança de dispositivos móveis e processamento de grandes volumes de dados.

