Produtora de Angry Birds registra lucro de US$ 6,4 milhões - Link - Estadão

Reuters Angry Bird é o principal game da produtora Rovio

A produtora finlandesa de games Rovio Entertainment anunciou nesta quarta-feira, 24, que teve lucro no primeiro semestre deste ano e que está planejando uma sequência ao bem-sucedido filme lançado com os personagens de Angry Birds.

O lucro operacional ajustado da Rovio nos seis primeiros meses do ano foi de € 5,7 milhões de euros (o equivalente a US$ 6,4 milhões) ante prejuízo de € 10 milhões um ano antes. A receita subiu 16%, a € 76,4 milhões, apoiada por vendas maiores de jogos.

Os números não incluem o resultado do filme de Angry Birds, que faturou mais de US$ 347 milhões de bilheteria no mundo desde o lançamento em maio, disse a Rovio.

"Temos atualmente vários novos jogos e outros projetos em desenvolvimento, e começamos a planejar uma sequência para The Angry Birds Movie", disse a presidente-executiva da companhia, Kati Levoranta, em comunicado.

A Rovio financiou o primeiro filme com recursos próprios em uma tentativa de recuperar a popularidade da marca Angry Birds.

No ano passado, a Rovio cortou um terço de sua equipe, eliminou áreas não essenciais, trocou de presidente e registrou um prejuízo de € 13 milhões.