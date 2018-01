Projeto de carro autônomo do Google vira empresa independente - Link - Estadão

The New York Times Carro autônomo do Google, ainda em testes, é um dos principais rivais para as montadoras

A Alphabet, holding responsável pelos projetos do Google, anunciou nesta terça-feira, 13, que seu projeto de carro autônomo atualmente desenvolvido pelo laboratório secreto Google X vai se tornar uma empresa independente dentro da holding, chamada Waymo.

O anúncio marca um momento crucial no projeto do Google para criar um carro sem motorista: o de sinalizar que está se preparando para deixar a fase de pesquisas e começar a levar o produto para o mercado.

Desde 2009, o projeto de carro autônomo do Google já rodou 2 milhões de milhas nos Estados Unidos, e é considerado um pioneiro no setor. No entanto, ele tem visto crescente competição de rivais como Uber, General Motors e Tesla, que prometem lançar seus projetos para perto de 2021 no mercado. De acordo com o Boston Consulting Group, o mercado de carros autônomos pode valer US$ 42 bilhões em 2025.

"[Separar a empresa] é uma indicação da maturidade da nossa tecnologia", disse o engenheiro John Krafcik, a repórteres, em evento na manhã desta terça-feira. Krafcik, ex-Hyundai, será o novo presidente executivo da Waymo.

Segundo a empresa, Waymo é uma abreviação para os termos "way" (caminho) e "mobility" (mobilidade), derivados da frase "a new way forward in mobility" (um novo caminho em mobilidade), lema da empresa.

"Podemos imaginar nossa tecnologia de direção autônoma sendo usada em todos os tipos de áreas de tecnologia", disse o executivo, mencionando tecnologias como compartilhamento de carros, caminhões autônomos e até mesmo vender carros para usuários individuais.

De acordo com Krafcik, a Waymo funcionará como uma "startup bancada pelo fundo de investimentos do Google" – o que lhe dá certa autonomia dentro da companhia.